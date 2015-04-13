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ضبط 58 ألف صاروخ محدث للصوت والشرر داخل محل لبيع الخردوات فى المحلة

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ضبط 58 ألف صاروخ محدث للصوت والشرر داخل محل لبيع الخردوات فى المحلة ضبط 58 ألف صاروخ محدث للصوت والشرر داخل محل لبيع الخردوات فى المحلة
تمكن ضباط إدارة مباحث من ضبط 57840 صاروخًا محدثًا للصوت والشرر داخل محل لبيع الخردوات بمنطقة التربيعة ثان المحلة لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال. تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للرائد حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام "عاطف.ش.م"، 26 سنة، صاحب محل لبيع الخردوات بمنطقة التربيعة ثان المحلة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة النقيب محمد نصر، الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، وباستهداف المحل تم ضبط 57840 صاروخًا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تحرر المحضر رقم 4977 جنح قسم ثان المحلة، وتم إخطار العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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