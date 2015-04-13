ضبط 10 مخالفات تموينية و50 كيلو لحوم فاسد خلال شم النسيم بالسويس

تمكنت مديرية التموين بالسويس خلال حملات موسعة أمس وصباح اليوم ضمن حملات مراقبة الاسواق قبل واثناء شم النسيم من ضبط 50 كيلو لحوم فاسد، بالإضافة إلى ضبط 10 مخالفات متنوعة ما بين مواد غذائية منتهية الصالحية والعمل بدون ترخيص.

قال مجدى عبد العال، مدير مديرية التموين لـ"اليوم السابع"، إنهم تمكنوا خلال الحملات من ضبط 6 محلات تبيع منتجات دون حمل أى شهدات صحية بحى الجناين، فضلا عن ضبط محل يبيع مواد غذائية منتهية الصالحية ومحل جزارة يبيع نصف خروف تم ذبحه خارج السلخانة بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن الحملات التى شارك فيها مفتشو الصحة ومباحث الجناين والسويس تمكنت من ضبط عدد من المحلات تستخدم أسطوانات الغاز المخصصة للمنازل فى هذه المحلات بالمخالفة للقانون.