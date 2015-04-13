"منصور هادى" يبحث مع وزير الخارجية السعودى تطورات الأوضاع فى اليمن

استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى مقر إقامته بقصر الضيافة بالرياض اليوم, الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطور الأوضاع فى الجمهورية اليمنية.

حضر اللقاء نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح , ووزير الخارجية اليمنى رياض ياسين.

من ناحية أخرى قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى إنه عمل خلال الفترة الماضية مع كافة القوى الوطنية من أجل انجاح الحوار الوطنى، بينما فى الطرف الاخر المتمثل فى الرئيس السابق على عبدالله صالح والحوثيين عملا بكل قوة لإفشال مؤتمر الحوار الوطنى والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخطيط لشن حرب على ابناء الوطن والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.

ونقل موقع "يمن فويس" عن هادى قوله إنه عندما فجر الحوثيون أحداث منطقة دماج بمحافظة صعدة عمل مع كل القوى الوطنية لاحتواء تلك الأحداث لتفويت الفرصة عليهم من اجل السير فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل الذى شارك فيه الحوثيون وجناح صالح والخروج بنتائج الحوار إلى ارض الواقع وحينها اتصل بـعبدالملك الحوثى وقال له ان ما يفعله هو وصالح يضر بمصلحة الوطن ويخالف إرادة الشعب اليمنى ولن يسمح به ولن تكون اليمن نسخة مكررة من النظام الإيرانى.

ووجه هادى بحاح رئيس الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمنى وتوفير وتقديم المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك سرعة نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالتهم للعلاج فى الخارج ومتابعة أوضاع اليمنيين العالقين فى مطارات بعض الدول وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأضاف أنه يجب على الجميع العمل من اجل الشعب والتخفيف من معاناته الناتجة عن الانقلاب على الشرعية والحرب الهمجية التى شنتها مليشيات الحوثى وجماعة صالح على أبناء الشعب الرافض لهم ولمؤامراتهم الساعية إلى فرض الهيمنة بقوة السلاح والانقلاب على الاجماع الوطنى والتنصل من نتائج الحوار الوطنى.

وأعرب هادى عن شكره لكل الدول التى وقفت إلى جانب الشعب اليمنى فى استعادة شرعيته الدستورية وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج وفى مقدمتها السعودية.

يذكر أن هادى يتواجد حاليا فى الرياض بعد خروجه من عدن بسبب الحرب التى يشنها الحوثيون على محافظات الجنوب وأدت إلى طلبه دعم دول التحاف العربى لإعادة الشرعية للبلاد.

>على الصعيد ذاته وصلت إلى مطار صنعاء اليوم طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود تحمل أكثر من 15 طنا من المساعدات والمستلزمات الطبية لليمن.

وصرح راشد الرازحى مشرف الإمدادات الطبية بمكتب منظمة أطباء بلا حدود بصنعاء بأن الشحنة سيتم استخدامها فى أعمال الإغاثة للمتضررين وتوزيعها على كافة المستشفيات.

يذكر أن ثلاث طائرات تحمل مواد طبية وصلت إلى صنعاء منها اثنتان للصليب الأحمر الدولى وواحدة لليونيسيف.

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