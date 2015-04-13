إنقاذ 174 مهاجرا افريقيا قبالة سواحل تونس

أنقذت تونس الاثنين 174 مهاجرا إفريقيا أبحروا بشكل غير شرعى من ليبيا المجاورة الغارقة فى الفوضى باتجاه إيطاليا على متن مركبين تعطلا قبالة سواحل جرجيس من ولاية مدنين.

وقال مراسل وكالة فرانس برس أن المركبين كانا يقلان على التوالى 90 و 84 مهاجرا غير شرعى لم يتسن التعرف على جنسياتهم على الفور.

وبحسب الهلال الأحمر التونسى، تدخلت قوات من البحرية وحرس السواحل لنجدة المهاجرين الذين أطلقوا اشارات استغاثة، وقادتهم نحو ميناء مدينة جرجيس حيث تم الاحتفاظ بهم فى مأوى مؤقت.

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