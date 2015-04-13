خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتسلم الرسالة الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية السعودى خلال لقائه بالرياض اليوم , مع سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح.

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