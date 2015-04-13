خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتسلم الرسالة الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية السعودى خلال لقائه بالرياض اليوم , مع سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح.
وتسلم الرسالة الأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية السعودى خلال لقائه بالرياض اليوم , مع سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح.
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