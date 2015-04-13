سامح شكرى يرأس اللجنة العربية المعنية بفلسطين باجتماع وزير خارجية فرنسا

شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين ببرشلونة فى اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية فى شرم الشيخ بمتابعة مقررات القمة بشأن القضية الفلسطينية والتحرك الدولى لإنهاء الاحتلال، والتى يرأسها الوزير شكرى ويشارك فى عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن وفلسطين والمغرب، مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الاجتماع الوزارى للاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط فى إطار مراجعة سياسة الجوار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى أن الوزير شكرى تحدث فى بداية الاجتماع عن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتكليف القمة العربية الاخيرة للجنة الوزارية العربية بمتابعة الجهود والتحرك الدولى للعمل على وضع تصور واضح ومدى زمنى محدد لإنهاء الاحتلال لفلسطين.

وأكد شكرى على أهمية دور فرنسا فى المحافل المختلفة للتأكيد على مرجعيات عملية السلام ومحدداتها المتفق عليها دوليا بما يقود نحو إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ تكون عاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد وزراء خارجية فلسطين والأردن والمغرب خلال الاجتماع على ذات النقاط التى طرحها الوزير شكرى، فى حين أشار الوزير فابيوس على حرص بلاده على استمرار التنسيق مع الدول العربية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.