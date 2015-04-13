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"حماس": لن تكون دولة بغزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة

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"حماس": لن تكون دولة بغزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة "حماس": لن تكون دولة بغزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة
أكدت حركة "حماس" موقفها الرسمى بأنه لن يكون هناك دولة فى قطاع غزة ، ولن تكون دولة فلسطينية بدون غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى مساء اليوم إن "التصريحات المنسوبة للدكتور محمود الزهار (عضو المكتب السياسى للحركة) تم إجتزاؤها بطريقة غير مناسبة من تصريحاته التى أكد فيها عكس ما نشر، وهو أن حماس تتمسك بكل شبر من أرض فلسطين".

وكانت صحف محلية ووسائل إعلام أشارت إلى أن الزهار أعلن "القبول بإقامة سلطة وطنية أو حكم ذاتى أو إدارة مدنية فى قطاع غزة"، وأدانت حماس دور صحيفة "القدس" المحلية فى الترويج لما وصفتها "هذه الأكاذيب ومزاعمها" بأن هناك مفاوضات بين حماس والاحتلال حول ذلك. مشيرة إلى أنه لا يستند إلى أى دليل ويسيء إلى مهنية الصحيفة.

ودعا أبو زهرى الشخصيات الفلسطينية إلى الانتباه وعدم التورط فى أفخاخ "الإعلام وأكاذيبه" .
>وكانت حركة فتح قالت على لسان المتحدث باسمها أحمد عساف قبل يومين "إن ما تقوم به حماس من تفاهمات واتفاقات مع إسرائيل، بشأن إقامة كيان أو إمارة فى قطاع غزة منفصل عن باقى أجزاء الدولة الفلسطينية، مؤامرة إسرائيلية هدفها تصفية القضية الفلسطينية".
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