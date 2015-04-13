بوتين يرفع الحظر عن توريد أنظمة “إس-300″ إلى إيران

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين 13 أبريل، مرسوما يرفع الحظر عن توريد أنظمة صواريخ “إس-300″ إلى إيران.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن المرسوم ينص على إلغاء حظر التوريد، سواء عبر الأراضي الروسية، أو وسائل النقل الجوية.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد اعلن أن موسكو تطالب برفع الحظر على تزويد إيران بالسلاح مع توقيع اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي.

وقال ريابكوف في اجتماع للجنة الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي يوم الاثنين 13 أبريل إن آفاق وشروط رفع هذا الحظر مسألة عالقة، مؤكدا أن روسيا تطالب قبل كل شيء بإلغائه كخطوة أولى بعد توقيع اتفاق نهائي.

كما أكد الدبلوماسي الروسي أن فرض عقوبات على إيران من جديد ممكن فقط بقرار خاص من مجلس الأمن الدولي.

وقال إن احتمال استئناف سريان مفعول العقوبات ضد إيران تلقائيا أمر غير مقبول.

وأكد ريابكوف: “كنا نتمسك، وسنواصل تمسكنا لاحقا خلال عملية المفاوضات بأكملها بعدم جواز تقويض القانون الدولي ودور ونفوذ مجلس الأمن الدولي”.

وأشار إلى اقتراحات روسية قدمت أساسا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع لوزان الأخير بين السداسية وإيران.

من جهة أخرى قال الدبلوماسي الروسي إن المفاوضات بين إيران والسداسية ستجري قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري، مشيرا إلى أنه من غير الواضح الآن مستوى تمثيل الأطراف في الجولة الجديدة.

وأعرب ريباكوف عن قناعته بأن الاتفاق المستقبلي حول البرنامج النووي الإيراني سيسمح بتسوية “إحدى بؤر التوتر الأكثر قدرة على الانفجار في منطقة الشرق الأوسط الواقعة قرب حدودنا، وسيساهم بقسط كبير في العمل على تعزيز نظام عدم الانتشار النووي وآلياته”، مؤكدا أن ذلك يتطابق تماما مع مصالح روسيا.