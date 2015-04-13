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خبير لـ “ONA”: رفع موديز لتصنيف مصر الائتماني يزيد من تدفق الاستثمارات ويحفز السياحة

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خبير لـ “ONA”: رفع موديز لتصنيف مصر الائتماني يزيد من تدفق الاستثمارات ويحفز السياحة خبير لـ “ONA”: رفع موديز لتصنيف مصر الائتماني يزيد من تدفق الاستثمارات ويحفز السياحة

وزير الاستثمار- أشرف سالمان

أكد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاستثمار والتمويل أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شأنه زيادة الاستثمارات المتدفقة إليها، مشيراً إلى أن هناك 3 جهات تعد شهاداتهم بالسلب أو الإيجاب في اقتصاديات الدول كافية لتغير أوضاع الاستثمار وهي صندوق النقد ووكالة موديز ووكالة فيتش، مضيفاً تحريك أي من هذه المؤسسات لتصنيفها للجدار الائتماني للاقتصاد المصري كاف لفتح أو إغلاق باب الاستثمار على مصرعيه.

وتابع في تصريحات خاصة لوكالة “أونا” : هذا ثاني تطور إيجابي في التصنيف الائتماني المصري بالإضافة لحضرو صندوق النقد الدولي للمؤتمر الاقتصادي وهو يعزز الأمل في تحسن مناخ الاستثمار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، وعموما فالشركات متعددة الجنسيات يقع سمع توسعاتها بينهم جميعا بمعنى أنه عندما تأخذ إحدى تلك الشركات قرار بالاستثمار في لابد لباقي الشركات خاصة التي تحمل نفس جنسيته أن تسعى للسوق المصري.

وأضاف أن هناك تعاقدات كثيرة تمت خلال المؤتمر وبالتبعية سيكون هناك شركات أخرى تتسارع إلى الوصول للسوق المصري، وبجانب هذا فأن صدور تلك الشهادة من وكالة موديز برفع تصنيف مصر الائتماني كافي جداً للتأكيد على أن الاستثمارات ستكون آمنة وهي رسالة للمستثمرين الأجانب وتحفز الرغبة في السياحة أيضا.

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أونا

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