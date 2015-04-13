أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. مستشفى الطوارئ بالمنصورة تستعد لاستقبال شم النسيم

Google+ Print
 
مستشفى الطوارئ بالمنصورة تستعد لاستقبال شم النسيم

مستشفى الطوارئ بالمنصورة تستعد لاستقبال شم النسيم

أكد الأستاذ الدكتور حسام رشدى، مدير استقبال مستشفى الطوارئ بالمنصورة، أن المستشفى استعدت لاستقبال أى حالات تسمم أو أى إصابات، فيما تم تزويد عدد الكراسى المتحركة .

وأضاف مؤكدًا وجود أعضاء هيئة التدريس لكلية الطب والمعيدين والمدرسين المساعدين خلال يوم شم النسيم .

وتفقد، النقيب عبدالكريم عوض، قائد حرس مستشفى الطوارئ، بوابات المستشفى، والمداخل، والمخارج، واطمئن على استقرار الأحوال الأمنية داخل المستشفى وشدد على حسن معاملة المواطنين من قبل أمن المستشفى .

مستشفى الطوارئ بالمنصورة تستعد لاستقبال شم النسيم

مستشفى الطوارئ بالمنصورة تستعد لاستقبال شم النسيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا