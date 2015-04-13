بالصور.. مستشفى الطوارئ بالمنصورة تستعد لاستقبال شم النسيم

أكد الأستاذ الدكتور حسام رشدى، مدير استقبال مستشفى الطوارئ بالمنصورة، أن المستشفى استعدت لاستقبال أى حالات تسمم أو أى إصابات، فيما تم تزويد عدد الكراسى المتحركة .

وأضاف مؤكدًا وجود أعضاء هيئة التدريس لكلية الطب والمعيدين والمدرسين المساعدين خلال يوم شم النسيم .

وتفقد، النقيب عبدالكريم عوض، قائد حرس مستشفى الطوارئ، بوابات المستشفى، والمداخل، والمخارج، واطمئن على استقرار الأحوال الأمنية داخل المستشفى وشدد على حسن معاملة المواطنين من قبل أمن المستشفى .