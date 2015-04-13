بالصور.. في جولة مفاجأة.. وزير الزراعة يحجز تذكرة لدخول حديقة الحيوان بالجيزة

تفقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بعيد شم النسيم.

زيارة هلال للحديقة كانت مفاجأة حيث حرص على حجز تذكرة دخول كأي مواطن بدون حراسة والدخول من الباب الخلفي لها والترجل داخل الحديقة لطمأنة الزوار بشكل مباشر.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة تقديم الخدمات المتكاملة للزوار وتوفير سبل الراحة لهم، مشددا على ان تكون الحديقة واجهة حضارية وآمنة، خاصة وان الحديقة شهدت اقبالا واسعا من كافة المحافظات.

وأكد الوزير على ضرورة التسيق بين المجتمع المدني متمثلا في جمعيات الرفق بالحيوان وبين القطاع الحكومي للوصول الي نتائج ايجابية تصب في الصالح العام والحفاظ على الثروة القومية في مصر، مشيرا الي اهمية اعادة تفعيل العمل في قطاع السياحة الريفية والزراعية من جديد لما لها من دور حقيقي في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتا ان الريف المصري له نواحي هامة يجب استغلالها ودمجها في هذا القطاع.

وقال إن الوزارة تخطط حاليًا لإنشاء منتزه طبيعي جديد خارج المنطقة السكنية وذلك تماشيا مع خطط التنمية الزراعية في مصر.

وتابع هلال ان الوزارة فى سعى دائم الى بذل المزيد من الجهد لتطوير الحديقة والوصول بها لتكون عنصر جذب عالمي ولقطاع السياحة الريفية فى مصر، لافتا الي اهمية التنسيق مع كليات الطب البيطري بالجامعات المختلفة لتنظيم زيارات للطلبة لهذا المتحف وكذلك وزارة التربية والتعليم لتنمية وعي الطلاب.

واستطلع هلال آراء زوار الحديقة في حالة التطوير التي وصلت اليها، حيث قابله الزوار بحفاوة شديدة بسبب حرصه على الاطمئنان عليهم وتهنئتهم بأعياد للربيع، في ظل حالة الامان التي تشهدها الحديقة.

ووجه الوزير رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لصرف مكافأة فورية وعاجلة لكافة العاملين بحديقة الحيوان نظرا لحالة التطوير والنظافة والامان التي وجدها عليها.

واستكمل هلال جولته بزيارة حديقة الاورمان بالجيزة وتفقدها والترحيب بزوارها وتهنئتهم بأعياد الربيع، لافتا ان الحديقة تعد أثرا نادرا يجب الحفاظ عليه، ووجه بكتابة اسماء الاشجار النادرة وتاريخها علي لافتات واضحة على الاشجار، مؤكداَ على ضرورة التركيز على عناصر التأمين بالحديقة، موجها بغلق بيارة مياة وجدها مكشوفة داخلها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على زوارها وتوفير سبل الامان والسلامة والراحة لهم.

> كما اشاد هلال بالجهود التي بذلها محافظ الجيزة قفي تطوير الحديقة والمنطقة المجاورة لها.

وتوجه الوزير الي حديقة الاسماك بالزمالك لتهنئة روادها ايضا بأعياد الربيع مشيرا الى اهمية تطوير الحديقة حتى تليق بجمهورها من المواطنين، موجهاً بضرورة التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني والمحكومة للعمل على تطوير الحديقة، وخلق أفكار غير تقليدية قائلاً: “لازم نفكر خارج الصندوق”.