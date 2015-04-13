بالصور.. محافظ كفر الشيخ يقود مسيرة بالموسيقى العسكرية للدعوة للسياحة لآثار فوه

قاد، الدكتور أسامه حمدي، محافظ كفر الشيخ، مسيرة دون حراسة وأمامه الموسيقى العسكرية وحوله المئات من أهالي فوه وعدد من الإعلاميين والفنانين وزوجته وإبنته ليروا معالم فوه .

أكد، الدكتور أسامه حمدي، محافظ كفر الشيخ، أنه ارتدى كوفيه من أعمال صناع مدينة فوه لأنه شرف لي أن أرتديها، صناعة مصرية بأيدي رجال فوه بكفر الشيخ، مشيرًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على تلك الصناعة اليديوية والتي لا تندثر .

وأضاف، المحافظ تم مخاطبة وزارة السياحة وكافة الشركات السياحية لتنظيم رحلات سياحية لمدينة فوه، وسيكون بها كل مقومات السياحة لجذب السياح الأجانب، لأنه بكل أثار لا توجد لدى كثير من الدول التي يتوافد عليها الملايين من السياح .

وأشار، الدكتور أسامه حمدي، محافظ كفر الشيخ، إلى أني أرسل رسالة للعالم كله أن يأتوا لفوه التي بها آثار لا توجد في دول العالم، مشيرًا أتوجه لكل أثر وأشير له حتى يعلم العالم أن في فوه آثارًا لا تقدر بمال .

وأضاف ارتديت اليوم كوفيه من أعمال فوه كتب عليها فوه من أعمال صناع الفوه المتميزين الذين تحدوا العالم في صناعة الكوفيات والجبلان والسجاد، والتي تصدر أعمالهم لكل دول العالم، مشيرًا أنه يخاطب كل العاملين بالصحف والمواقع والقنوات الفضائية وكل العالم ننتظركم بفوه لتجدوا فيها الكثير .

وكان قد توافد المئات من الأهالي على الحدائق المتعددة بمدينة دسوق وعلى رأسها حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، كما توافد المئات على الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق، وكان في استقبالهم، اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، ليكون بينهم وهم يحتفلون بأعياد الربيع عيد شم النسيم بحديقة الاسرة والطفولة وتحاور مع الشباب والفتيات ورحب بهم وتنمى لهم قضاء أسعد الأوقات .

واستقبلت مدينة مصيف بلطيم أعداد غفيرة من المواطنين لقضاء عيد شم النسيم على شواطئها وميادينها الجميلة حيث بدأ التوافد منذ يومين، ورغم هطول الأمطار بغزارة وبرود الجو إلا إن هذا لم يمنع الكثيرين من الخروج للاستمتاع بالشواطئ والحدائق بالمدينة، وقد بدأ الجو اليوم في التحسن تدريجيًا، واعتباراً من صباح اليوم مع سطوع الشمس .

وأكد، المهندس السعيد عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم توفير كافة احتياجات الزائرين للمصيف الذين يعدوا بالآلاف امتلأت بهم شواطئ المصيف مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف بالمصيف وتوفير كل احتياجات الزائرين، بالإضافة تواجد عدد كبير من فرقة الإنقاذ والإرشاد لضمان عدم حدوث حالات غرق .