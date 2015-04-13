أحد شهداء الإرهاب يرفع إصبعه توحيداً لله لحظة استشهاده

حصل "اليوم السابع" على صورة لأحد شهداء الإرهاب، وهو يرفع إصبع السبابة باليد اليمنى موحداً الله.

وكانت مدينة العريش قد شهدت أمس الأحد حادثًا إرهابيًا جديدًا، بتفجير قسم شرطة ثالث العريش، وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، قال إنه أثناء أداء رجال القوات المسلحة البواسل واجبهم على طريق (الخروبة - كرم القواديس) بمدينة الشيخ زويد، تم استهداف المركبة التى يستقلونها بتفجير عبوة ناسفة من قبل العناصر الإرهابية والمتطرفة، مما أسفر عن استشهاد (ضابط - ضابط صف - أربعة جنود) وإصابة جنديين من أبطال القوات المسلحة.