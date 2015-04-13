أفضل 10 - بالفيديو.. أهداف من نيران صديقة في الدوري المصري

شهد الدوري المصري العديد من أهداف النيران الصديقة هذا الموسم. يستعرض FilGoal.com أبرز 10 منها.

المثير في تلك الأهداف، أنه في كل مرة لاعب يهز شباك فريقه بالخطأ، تكون النتيجة خسارة أو تعادل هذا الفريق.

1-أحمد مجدي- بتروجيت والرجاء

شهدت الجولة الثالثة من الدوري المصري أول الأهداف العكسية هذا الموسم في مباراة بتروجيت والرجاء، عندما سجل أحمد مجدي لاعب وسط الفريق البترولي هدفا في مرماه برأسية.

وانتهت المباراة بفوز الرجاء 2-0 على الفريق البترولي.

2-يحيى توريه - الأهلي والشرطة

وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول بين الأهلي واتحاد الشرطة، سجل اللاعب يحي توريه هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 بعد أن حول عرضية تريزيجيه برأسه في شباك فريقه.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-0، سجل الهدف الأول عمرو جمال واختتم وليد سليمان بالهدف الثالث في الدقيقة 65.

3-وليد عبد المنعم –بتروجيت والأسيوطي

وسجل ثالث الأهداف العكسية في الجولة الخامسة في مباراة بتروجيت والأسيوطي، عندما حاول وليد عبد المنعم مدافع الأسيوطي إبعاد الكرة قبل أن تعبر خط المرمى، لكنه أخفق في ذلك.

وفاز بتروجيت 2-1 بفضل الهدف العكسي.

4-رشاد فاروق- الداخلية حرس الحدود

وفي الأسبوع السادس استكمل رشاد فاروق مدافع الداخلية سلسلة الأهداف العكسية في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع ركنية للحرس حولها سيد حسن برأسه، لكن الكرة لمست جسد رشاد فاروق قبل أن تسكن أقصى الزاوية اليسرى لمرمى أحمد فوزي.

وانتهت المباراة بفوز حرس الحدود 2-1.

5-معتصم سالم - بتروجيت والمقاولون العرب

وجاء الهدف الخامس العكسي للأسبوع الثالث على التوالي، ففي الأسبوع السابع شهدت الجولة مباراة جمعت بين بتروجيت والمقاولون العرب.

معتصم سالم مدافع المقاولون أخطأ في الربط بينه وحارس فريقه محمود أبو السعود ومرر الكرة للحارس اثناء خروجه من مرماه والكرة سكنت الشباك بشكل "كوميدي".

وانتهت المباراة بفوز بتروجيت 2-1.

6- أحمد السيد- مصر للمقاصة والزمالك

واستكمل أحمد السيد سلسلة أهدافه في مرماه ولكن هذه المرة بقميص مصرر للمقاصة، في المباراة التي جمعت بين الزمالك ومصر للمقاصة في الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري.

الساعة تشير للدقيقة 88 من عمر اللقاء، والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف للمقاصة، باسم مرسي راوغ الحارس وسدد الكرة في المرمى الخالي انطلق أحمد السيد وحاول إخراج الكرة لكنه سجلها في شباك فريقه.

7- عبد اللاه جلال - الإسماعيلي ودمنهور

وجاء سابع الأهداف العكسية في الأسبوع الـ13 في مباراة الإسماعيلي ودمنهور عن طريق أقدام المدافع عبد اللاه جلال.

التعادل السلبي بين الفريقين والساعة تشير للدقيقة 35، محمد زيكا صانع العاب الدراويش انطلق من الناحية اليمنى وسدد لكن الحارس تألق وتصدى للكرة ارتدت للاعب مرة ثانية سددها، وضع عبد اللاه جلال قدمه في الكرة واسكنها الشباك.

وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي 2-1 على أبناء دمهور.

8-أسامة رجب- طلائع الجيش والاتحاد السكندري

شهدت الجولة 13 من الدوري المصري مباراة بين طلائع الجيش والاتحاد السكندري، سجل أسامة محمد مدافع فريق الجيش أولى أهداف المباراة في فريقه في الدقيقة 10.

وجاء الهدف العكسي عن طريق ركنية للاتحاد السكندري نفذت داخل منطقة جزاء الجيش، سددها أسامة محمد برأسه في الشباك.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الساحلي 3-0.

9-أسامة محمد- بتروجيت وإنبي

وفي الأسبوع 18، شهدت الجولة قمة بترولية بين بتروجيت وإنبي. وحين أشارت الساعة للدقيقة 72 والتعادل السلبي قائم بين الفريقين.

أحمد رفعت مهاجم إنبي أرسل عرضية من الناحير اليسرى، حولها أسامة محمد لاعب بتروجيت الأعسر بقدمه اليمنى في مرماه.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

10-سعد سمير - الإسماعيلي والأهلي

وأخيرا، ففي مباراة الأسماعيلي والأهلي في الجولة 24، عرضية من الناحية اليمنى وصلت للسولية الخالي من الرقابة، ونجم وسط الإسماعيلي سدد صاروخية ارتطمت في العارضة وارتدت في قدم سعد سمير وسكنت شباك شريف إكرامي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.