بالفيديو جراف.. تنظيف وطهى وجمال.. 10 استخدامات منزلية لليمون

الليمون من الأطعمة الهامة التى تحتل موقعاً هاماً وأساسياً داخل أى منزل ولا تستغنى عنه ربات البيوت بأى حال من الأحوال، وهو معروف بفوائده الصحية الكبيرة واحتوائه على قدر كبير من فيتامين "ج"، ودوره فى تحسين امتصاص الحديد من الأمعاء، والمساهمة فى علاج الأنيميا.

ونقدم لكم فى الملف التفاعلى التالى مجموعة رائعة من الاستخدام المثيرة وغير تقليدية لليمون، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

- قبل ما تاكل الفسيخ..انقعه فى الليمون والخل علشان تأمن شره

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