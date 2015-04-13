انفجار قنبلة ببرج كهرباء الضغط العالى فى الرحمانية بالبحيرة

تبلغ قبل قليل لمركز شرطة الرحمانية بالبحيرة من "أهالى قرية محلة ثابت دائرة المركز، بوجود أثار انفجار بقاعدتين فى أحد أبراج التيار الكهربائى (ضغط عالى) بأرض زراعية بذات الناحية، وهو البرج الرئيسى المسئول عن تغذية مدينة كفر الزيات بالكهرباء .

انتقل على الفور الرائد كريم بسيونى رئيس مباحث الرحمانية والقيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالمديرية، وتم الاستعانة بكلاب المفرقعات، وتبين وجود تحطم كامل بأحد هذه القواعد الأربع وتلف الأخرى وتهشم بقاعدتين خرسانية بذات البرج دون سقوطه.

تم تمشيط وتفتيش المنطقة، وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة أخرى، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحادث فنياً، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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