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إحباط محاولة تسلل 84 مصريًا و10 سودانيين إلى ليبيا عبر السلوم

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إحباط محاولة تسلل 84 مصريًا و10 سودانيين إلى ليبيا عبر السلوم إحباط محاولة تسلل 84 مصريًا و10 سودانيين إلى ليبيا عبر السلوم
أحبطت عناصر حرس الحدود بمدينة السلوم التابعة للمنطقة الغربية العسكرية، اليوم الإثنين، محاولة تسلل 94 شخصًا بينهم 10 سودانيين، والدخول إلى الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، وتم ضبطهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، قد تلقى إخطارًا بضبط 94 متهمًا بينهم 28 من المنيا و13 من الفيوم و11 من أسيوط و8 من الدقهلية و6 من كفر الشيخ و5 من البحيرة و3 من الجيزة و3 من بني سويف و2 من سوهاج و1 من القاهرة و1 من الإسماعيلية و1 من المنوفية و1 من الشرقية و1 من جنوب سيناء و10 سوانيين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية.
>تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365