ضبط معمل لتصنيع المتفجرات بالشيخ زايد يديره إخوانى بحوزته 18 قنبلة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع جهاز الأمنى الوطنى، من القبض على الإخوانى صاحب معامل تصنيع المتفجرات والقنابل بالجيزة، والذى صنع عشرات المواد المتفجرة خلال الفترة الماضية والتى استخدمت فى تفجير المحال والمنشآت الهامة.

وكانت معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث الشيخ زايد، مفادها وجود شخص إخوانى يستخدم شقة فى الشيخ زايد كمعمل لتصنيع المواد المتفجرة والقنابل لمد العناصر الإخوانية بها لتفجير المبانى الشرطية والمؤسسات الحكومية والمحال الخاصة ورزعها فى الميادين العامة.

تحركت قوة أمنية قادها الرائد عاطف جمال معاون مباحث الشيخ زايد، استهدفت المتهم، وتم القبض عليه، وعثر بحوزته على 18 قنبلة معدة للانفجار، وكميات من المتفجرات تكفى لتفجير حى بأكمله.

وكشفت تحقيقات أجهزة الامن، أن المتهم يدعى "عبد الرحمن.ح" من العناصر الإخوانية المتشدة، ولديه خبرة فى تصنيع المتفجرات، واستخدم شقة استاجرها بالشيخ زايد كمعمل لتصنيع القنابل والعبوات الناسفة لمد العناصر الإخوانية بها، واعترف المتهم بأنه وراء ارتكاب العديد من التفجيرات بميدان الحصرى وبالقرب من مول شهير بأكتوبر وتفجير محالات كبرى للماكولات، وكان يعقد العزم على استهداف العديد من المنشآت العامة والحكومية، وأحاله اللواء طارق نصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة للنيابة.

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