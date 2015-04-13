أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المقاومة الشعبية اليمنية تعلن استسلام عشرات الحوثيين فى عدن

Google+ Print
المقاومة الشعبية اليمنية تعلن استسلام عشرات الحوثيين فى عدن المقاومة الشعبية اليمنية تعلن استسلام عشرات الحوثيين فى عدن
أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى عدن الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى استسلام العشرات من الحوثيين مقابل إعطائهم الأمان وتمكينهم من مغادرة المدينة الواقعة جنوبى البلاد والعودة إلى مناطقهم التى ينتمون إليها فى المحافظات الشمالية.

وقال قيادى فى المقاومة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن العشرات من مسلحى الحوثى سلموا أنفسهم، وأن هناك آخرين أبلغوهم أنهم على استعداد لتسليم أنفسهم مقابل الحصول على ضمانات بتأمين حياتهم.

وأضاف"أبلغنا هؤلاء المسلحين بقبول طلبهم فى حال قيامهم بتسليم أسلحتهم والتوقف عن القتال، وبالنسبة للمسلحين الذين سلموا أنفسهم أو قبضنا عليهم من قبل فسنحتفظ بهم إلى أن تنتهى المواجهات فى مدينة عدن ومن ثم سنقوم بمحاكمتهم محاكمة عادلة بما يرضى الله ورسوله".

وكانت المقاومة الشعبية فى عدن قد أعلنت أنها تمكنت من أسر قرابة 300 مسلح ينتمون إلى جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وتشهد مدينة عدن اشتباكات عنيفة منذ ما يقارب من ثلاثة أسابيع بين مسلحى المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادى وجماعة أنصار الله الحوثية، مسنودة بقوات موالية للرئيس صالح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365