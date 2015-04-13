المقاومة الشعبية اليمنية تعلن استسلام عشرات الحوثيين فى عدن

أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى عدن الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى استسلام العشرات من الحوثيين مقابل إعطائهم الأمان وتمكينهم من مغادرة المدينة الواقعة جنوبى البلاد والعودة إلى مناطقهم التى ينتمون إليها فى المحافظات الشمالية.

وقال قيادى فى المقاومة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن العشرات من مسلحى الحوثى سلموا أنفسهم، وأن هناك آخرين أبلغوهم أنهم على استعداد لتسليم أنفسهم مقابل الحصول على ضمانات بتأمين حياتهم.

وأضاف"أبلغنا هؤلاء المسلحين بقبول طلبهم فى حال قيامهم بتسليم أسلحتهم والتوقف عن القتال، وبالنسبة للمسلحين الذين سلموا أنفسهم أو قبضنا عليهم من قبل فسنحتفظ بهم إلى أن تنتهى المواجهات فى مدينة عدن ومن ثم سنقوم بمحاكمتهم محاكمة عادلة بما يرضى الله ورسوله".

وكانت المقاومة الشعبية فى عدن قد أعلنت أنها تمكنت من أسر قرابة 300 مسلح ينتمون إلى جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وتشهد مدينة عدن اشتباكات عنيفة منذ ما يقارب من ثلاثة أسابيع بين مسلحى المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادى وجماعة أنصار الله الحوثية، مسنودة بقوات موالية للرئيس صالح.