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خالد بحاح يؤدى اليمين الدستورية فى الرياض كنائب لرئيس اليمن

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خالد بحاح يؤدى اليمين الدستورية فى الرياض كنائب لرئيس اليمن خالد بحاح يؤدى اليمين الدستورية فى الرياض كنائب لرئيس اليمن
أدى رئيس الوزراء اليمنى اليوم الاثنين، فى الرياض اليمين الدستورية كنائب لرئيس الجمهورية فى بلاده غداة تعيينه فى هذا المنصب، بحسبما افادت وكالة الانباء الرسمية.

وادى بحاح (49 سنة) اليمين امام الرئيس عبدربه منصور الهادى الذى اضطر بدوره للانتقال إلى السعودية بسبب سيطرة المتمردين الحوثيين على اجزاء واسعة من اليمن، لاسيما العاصمة صنعاء. وحصلت مراسم اليمين فى السفارة اليمنية فى الرياض.

ورحب مجلس التعاون الخليجى بتعيين بحاح نائبا لرئيس الجمهورية. وأكد فى بيان ان تعيين بحاح فى هذا المنصب "خطوة مهمة لتعزيز الجهود التى يبذلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادى لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزيانى فى البيان ان دول المجلس "ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الجهود التى يبذلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادى ومعالى الأستاذ خالد بحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة".

وكان المتمردون الحوثيون سيطروا على صنعاء فى 21 سبتمبر 2014، وفى يناير سيطروا على كامل مؤسسات الحكم وفرضوا الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين استقالا فى مرحلة اولى.

وانتقل هادى لمدة شهر تقريبا إلى عدن التى اعلنها عاصمة مؤقتة فيما تمكن بحاح من مغادرة اليمن، إلى ان استقر الرجلان فى السعودية التى تقود منذ 26 مارس عملية عسكرية ضد الحوثيين.
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مصر 365

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