عاهل الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا لاستعادة أمنها واستقرارها

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الإثنين، حرص الأردن الدائم على الوقوف، إلى جانب ليبيا فى مسعاها لاستعادة أمنها واستقرارها، والتصدى للتنظيمات الإرهابية التى تستهدف وحدة شعبها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى اليوم فى قصر الحسينية للقائد العام للجيش الليبى الفريق أول خليفة حفتر، الذى يزور المملكة حاليا، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

ووفقا للبيان، بحث الملك عبدالله الثانى وحفتر مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصا الأوضاع التى تشهدها ليبيا وسبل التعامل معها، إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدى لخطر الإرهاب وعصاباته.

كما جرى، خلال اللقاء الذى حضره عدد من كبار المسئولين الأردنيين والوفد المرافق للقائد الليبي، بحث علاقات التعاون بين البلدين خصوصا فى المجالات العسكرية.

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