سجن 6 اردنيين بتهمة رفع راية تنظيم داعش وترديد اناشيده

اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية الاثنين احكاما بالسجن تراوحت بين خمسة اعوام و15 عاما على ستة اردنيين بعد ادانتهم برفع راية تنظيم داعش وترديد اناشيده فى احد الاعراس فى اربد شمال المملكة، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وحكمت المحكمة فى جلسة علنية عقدت الاثنين على كل من المتهمين يوسف أبو شهاب وطارق السطرى بالسجن خمسة اعوام بعد ادانتهم بتهمة "القيام باعمال من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية".

كما حكمت المحكمة على اربعة متهمين فارين من وجه العدالة هم لؤى جوابرة وعبد الرحمن احمد مهدى زيدان واحمد زياد حمدان وعمر مهدى احمد زيدان بالسجن 15 عاما بالتهمة نفسها.

وبرأت المحكمة خمسة متهمين آخرين فى نفس القضية هم: عاطف الحوامدة واياد الحوامدة وعمر الحوامدة واحمد ناصر ويونس ابو شهاب.

وتفيد لائحة الاتهام التى اطلعت عليها فرانس برس ان "المتهمين جميعا من أصحاب الفكر السلفى الجهادى وتربطهم جميعا علاقة صداقة وبحكم هذه العلاقة اخذوا يترددون على عدد من المراكز فى مدينة اربد لنشر افكار الجماعات المتطرفة فى سوريا والعراق".

وتضيف انه "فى الخامس من سبتمبر الماضى استغل المتهمون حفل زفاف احد الاشخاص وهو شقيق لاثنين من المتهمين. واثناء تواجدهم فى صالة العرس (...) اقدم المتهمون باستثناء احدهم على ترديد الاناشيد التى تحيى تنظيم داعش وجبهة النصرة، كما قاموا بتعليق علم التنظيم المذكور داخل الصالة".

وتتابع "بعد خروجهم من صالة الافراح اقدم المتهمون على رفع أعلام تنظيم داعش. وعلى اثرها قام رجال الامن الوقائى بالقاء القبض على المتهمين وتم ضبط أربعة أعلام سوداء تتوسطها دائرة بيضاء اللون بداخلها عبارة لا اله الا الله... محمد رسول الله كانت موجودة داخل الباص العائد لاحد المتهمين".

وتفيد لائحة الاتهام ان "ما قام به المتهمون من شأنه تعريض سلامة الاردنيين وممتلكاتهم للخطر وتعكير صلات المملكة بالدول الاجنبية التى يرتكب تنظيم داعش الاعمال الارهابية بداخلها".

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