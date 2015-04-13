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وزير خارجية إيران يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن

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وزير خارجية إيران يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن وزير خارجية إيران يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن

وزير الخارجية الإيراني

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن مشيرا إلى أن طهران يمكن أن تقوم بدور في عملية انتقال سياسي في تصريحات من المرجح أن تثير غضب .

وتشن السعودية غارات جوية في اليمن منذ قرابة ثلاثة أسابيع أملا في وقف تقدم المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران باتجاه مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

وقال ظريف في خطاب ألقاه أثناء زيارة لقازاخستان تستمر يومين “حظيت بشرف المشاركة في مؤتمر بون عندما شكلنا الأفغانية. وفي الواقع لم نشكلها نحن بل الأفغان.. يمكننا أن نفعل هذا في اليمن أيضا.”

وانعقد مؤتمر بون في ديسمبر كانون الأول 2001 لإعادة أعمار الدولة الأفغانية بعد الإطاحة بنظام حكم حركة طالبان في غزو أمريكي. واتفقت شخصيات أفغانية شهيرة على دعم حكومة مؤقتة بقيادة حامد كرزاي الذي أصبح رئيسا فيما بعد.

وقام ظريف بدور بارز في تشكيل تلك الحكومة فأقنع الأطراف المتحاربة في أفغانستان بالتفاوض.

وتحاول السعودية وحلفاؤها العرب السنة تعزيز دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي فر إلى الرياض مع اقتراب الحوثيين من عدن.

ويعتبر الصراع في اليمن على نطاق واسع احدى الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط بين السعودية وإيران.

وتقول طهران إنها لا تقدم دعما عسكريا للحوثيين ونفت يوم الأحد زعم مسلحين في عدن احتجاز ضابطين إيرانيين كانا يقدمان المشورة للمقاتلين.

وكرر ظريف دعوة إيران إلى وقف الغارات بقيادة السعودية في اليمن.

وقال “تقصف الجسور وتقصف المصانع والمستشفيات .. يرسخ هذا العداوة. لذا فنحن بحاجة إلى وضع حد لهذا.”

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