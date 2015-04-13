محلب يصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية تحت مسمى “وحدة أفريقيا”

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية تسمى “وحدة أفريقيا”، وتكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء (الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – الشباب والرياضة – الصحة – التعليم العالى – الخارجية – التعاون الدولى ” مقرراً” – الزراعة واستصلاح الأراضى – النقل – الاستثمار – الثقافة)، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع ، وممثل عن الأمن القومى.

وتتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول الأفريقية ، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو من ذوى الخبرة والمتخصصين ، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

أ ش أ