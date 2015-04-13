بالصور.. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين لقضاء أعياد الربيع‎

تستقبل الحدائق العامة والمتنزهات بالوادي الجديد، المواطنين لقضاء الإحتفالات بأعياد الربيع.، حيث رفعت مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حالة الإستعداد تحسبًا لإحتمال وقوع حوادث في مدينة الخارجة.

أستقبل مركز شباب الخارجة اليوم، المواطنين حيث نظم المركز فقرات فنية، ومسابقات فنية، وألعاب رياضية خفيفة لرواد المركز.

وقالت السيدة سمية خليل، رئيس مدينة الخارجة،: ” أنه تم إنشاء غرفة عمليات، داخل رئاسة مجلس المدينة لمتابعة المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات، وتذليل أية عقبات تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم دوريات مرورية في الشوارع والميادين، وقالت أن إستعدادات أعياد الربيع تضمنت إنتشار أعداد من العاملين في الحدائق العامة بمدينة الخارجة، مثل حديقة البستان، والزهور، والسلام، لحماية الرواد.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة، لتواجد سيارة إسعاف فى أماكن التجمعات، تحسبًا لأيه طوارئ، هذا وقد وضعت مديرية أمن الوادى الجديد خطة أمنية بالحدائق العامة والمتنزهات، لتأمين المواطنين من خلال فرق ثابته، ومتنقلة، بمراكز المحلافظ الخمسة.

وقال السيد سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، أن المواطنين يخرجون فى يوم الربيع الى حقولهم، بالإضافة الى رفع حالات الإستعداد بالحدائق والمتنزهات لراحة المواطنين، ووجود غرف عمليات بالقرى بمركز الداخلة لتلقى أى مشكلات والعمل على حلها.

وقال بهجت أحمد إبراهيم، مدير عام الآثار، أن كل المواقع الأثرية بمراكز المحافظة مفتوحة أمام المواطنين بالمجان .