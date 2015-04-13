أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين لقضاء أعياد الربيع‎

Google+ Print
بالصور.. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين لقضاء أعياد الربيع‎ بالصور.. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين لقضاء أعياد الربيع‎

جانب من إحتفال المواطنين بشم النسيم

تستقبل الحدائق العامة والمتنزهات بالوادي الجديد، المواطنين لقضاء الإحتفالات بأعياد الربيع.، حيث رفعت مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حالة الإستعداد تحسبًا لإحتمال وقوع في مدينة الخارجة.

أستقبل مركز شباب الخارجة اليوم، المواطنين حيث نظم المركز فقرات فنية،  ومسابقات فنية، وألعاب رياضية خفيفة لرواد المركز.

وقالت  السيدة سمية خليل، رئيس مدينة الخارجة،: ” أنه تم إنشاء غرفة عمليات، داخل رئاسة مجلس المدينة  لمتابعة المواطنين  بالحدائق العامة والمتنزهات، وتذليل أية عقبات تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم دوريات مرورية في الشوارع والميادين، وقالت أن إستعدادات أعياد الربيع تضمنت إنتشار أعداد من العاملين في الحدائق العامة بمدينة الخارجة، مثل حديقة البستان، والزهور، والسلام،  لحماية الرواد.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة، لتواجد سيارة إسعاف فى أماكن التجمعات، تحسبًا لأيه طوارئ، هذا وقد وضعت مديرية أمن الوادى الجديد خطة أمنية بالحدائق العامة والمتنزهات، لتأمين المواطنين من خلال فرق ثابته، ومتنقلة، بمراكز المحلافظ الخمسة.

وقال السيد سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، أن المواطنين يخرجون فى يوم الربيع الى حقولهم، بالإضافة الى رفع حالات الإستعداد  بالحدائق والمتنزهات لراحة المواطنين، ووجود غرف عمليات بالقرى بمركز الداخلة لتلقى أى مشكلات والعمل على حلها.

وقال بهجت أحمد إبراهيم، مدير عام الآثار، أن كل المواقع الأثرية بمراكز المحافظة مفتوحة أمام المواطنين بالمجان .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟