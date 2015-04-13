وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعًا فنيًا مع إيران في طهران يوم الأربعاء

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إنها ستعقد اجتماعا فنيا مع إيران في طهران يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل.

ويأتي ذلك بعدما أبرمت الجمهورية الإسلامية اتفاق إطار مع القوى العالمية الست هذا الشهر لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الغربية.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع إحراز تقدم هذا الشهر بشأن تحقيق تجريه في النشاط النووي الإيراني الحالي والسابق.

وعبر دبلوماسيون عن قلقهم من إحراز تقدم طفيف في تحقيق الوكالة إلى أن يتم التوصل لاتفاق سياسي نهائي مع القوى العالمية.