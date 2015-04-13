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انتبه..لو طفلك بيعانى من ضعف أو فقدان السمع التشخيص المبكر أهم عوامل علاجه

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انتبه..لو طفلك بيعانى من ضعف أو فقدان السمع التشخيص المبكر أهم عوامل علاجه انتبه..لو طفلك بيعانى من ضعف أو فقدان السمع التشخيص المبكر أهم عوامل علاجه
كثير ما نسمع عن أطفال يعانون من ضعف أو فقدان السمع، ويكون أملهم هو زراعة القوقعة لعودة الحياة لهم، لكن نجاح هذه العملية يحتاج لتوافر بعض الشروط.

ويقول الدكتور محمد حسنى، استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إنه قبل إجراء عملية زراعة قوقعة للطفل يجب اتباع بعض التعليمات، كتحضير الطفل جيدا من خلال إجراء بعض الفحوصات على الأذن بواسطة أشعة الرنين المغناطيسى لتحديد المكان الذى يتم زراعتها فيه.

ويشير د. محمد حسنى: "إذا كان الطفل يعانى من ضعف فى السمع فيفضل قبل إجراء عملية زراعة القوقعة تركيب سماعة للطفل قبل العملية بـ3 إلى 6 شهور، وتجرى له جلسات تخاطب، حتى تساعد فى نجاح العملية بنسبة كبيرة.

ويضيف استشارى الأنف والأذن والحنجرة أن أهم عامل فى نجاح عمليات زراعة القوقعة هو التشخيص المبكر لضعف السمع عند الطفل، بداية من ولادته حتى سن الكلام، وذلك من خلال إجراء فحوصات سمعية يحدد فيها مدى السمع عند الطفل.

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