مقتل عامل بطلق خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

لقى عامل مصرعه اليوم، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش فى الصدر، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية العدلية بمركز بلبيس بالشرقية، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد من أهالى ناحية العدلية بحدوث مشاجرة نتج عنها وفاة "سعيد عبد الفتاح متولى الجيزاوى"38 سنة عامل بالعاشر من رمضان.

وتوجهت قوة من المباحث برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتبين من التحريات أن الجثة ملقاة على الأرض ويعلوها من ورق من الكرتون بجوار مسجد مبارك، وتبين إصابة المجنى عليه بجرح قطعى بالرأس من الأسفل طوله 5 سم وجرح بالناحية اليسرى، أسفل الصدر وطلق خرطوش، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار .

وأفادت التحريات الأولية، قيام كل من "محمد أ ف" 19 سنة نجار ونجل عمه "أحمد ع" 18 سنة نجار، بالتعدى على المجنى عليه بسبب خلافات الجيرة وحدوث مشادات بين السيدات بالجانبين، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة فرد خرطوش وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3949 إدارى المركز لسنة 2015.

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