رئيس برلمان الأردن:أمن واستقرار الخليج يشكل مصلحة أردنية خليجية مشتركة

أكد رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة اليوم الإثنين على أن أمن واستقرار دول الخليج العربى يشكل مصلحة أردنية خليجية مشتركة، قائلا "إن أمن واستقرار الخليج من أمن واستقرار الأردن. . وهذا الأمر يأتى على رأس أولوياتنا".

جاء ذلك خلال لقاء الطراونة اليوم مع سفير قطر لدى الأردن زايد بن سعيد الخيارين، حيث استعرضا آخر المستجدات الوطنية والإقليمية خاصة الأوضاع فى العراق واليمن والتحديات التى تواجه الأردن جراء تداعيات المنطقة فى مختلف المجالات وبالذات الاقتصادية وقطاع الطاقة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردنى "إن المعركة التى يخوضها الأردن ضد الإرهاب والتطرف بما فى ذلك الإرهاب الفكرى والثقافى، تستوجب تظافر الجهود الدولية كافة للقضاء عليه بشتى صوره والذى لا يقف عند حدود ويهدد مختلف الديانات والأجناس".

ونوه الطراونة بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التى تربط البلدين، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء فى دول الخليج خاصة قطر التى ترتبط مع المملكة بعلاقات تاريخية متجذرة.

وبدوره..وصف السفير القطرى الدور الأردنى بقيادة الملك عبدالله الثانى حيال مختلف قضايا المنطقة وبالذات الحرب على الإرهاب ودعم قضايا دول الخليج العربى بأنه دور "مشرف ومبدئي"، مثمنا ومقدرا عاليا جهود الأردن ومواقفها الداعمة لدول الخليج.

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