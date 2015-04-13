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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على زوار المحافظة ويتفقد الحدائق

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حرص اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية تفقدية بالحدائق العامة والمنتزهات اليوم، بمناسبة شم النسيم والالتقاء بالمواطنين للترحيب بهم والاطمئنان على مستوى النظافة العامة بمختلف الأحياء وقطاعات المحافظة.

المحافظ يلتقى بإحدى الأسر بحدائق الملاحة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يلتقى بإحدى الأسر بحدائق الملاحة

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وانطباعاتهم ومدى سعادتهم بزيارة الإسماعيلية والاستمتاع بقضاء إجازة شم النسيم فى حدائق وشواطئ الإسماعيلية، مؤكدا على ترحيب المحافظة بجميع ضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات، كما التقى المحافظ بمجموعات القدس الكشفية التابعة لمركز شباب الشيخ زايد فى معسكرهم الكشفى التطوعى، لتقديم خدمة الإسعافات الأولية وقد أهدى مشرف المجموعة منديل الكشافة إلى المحافظ .

المحافظ يستمع لإحدى المواطنات أثناء الجولة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يستمع لإحدى المواطنات أثناء الجولة

وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال فرق الطوارئ وعمال النظافة للمرور على جميع الحدائق والمنتزهات على مدار الساعة، لرفع القمامة والمخلفات أولا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

مع معسكر الكشافة بنادى الشيخ زايد -اليوم السابع -4 -2015
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مع معسكر الكشافة بنادى الشيخ زايد

مشرف مجموعة الكشافة يهدى منديل الكشافة للمحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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مشرف مجموعة الكشافة يهدى منديل الكشافة للمحافظ

المحافظ يصافح إحدى المواطنات -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يصافح إحدى المواطنات

صورة جماعية مع الأطفال بالحدائق -اليوم السابع -4 -2015
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صورة جماعية مع الأطفال بالحدائق

يتحدث إلى المواطنين -اليوم السابع -4 -2015
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يتحدث إلى المواطنين

المحافظ يداعب إحدى السيدات أثناء تناولها الطعام فى حدائق الملاحة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يداعب إحدى السيدات أثناء تناولها الطعام فى حدائق الملاحة


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