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مدير أمن الشرقية يتفقد الكنائس لتهنئة الأقباط باحتفالات شم النسيم

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مدير أمن الشرقية يتفقد الكنائس لتهنئة الأقباط باحتفالات شم النسيم مدير أمن الشرقية يتفقد الكنائس لتهنئة الأقباط باحتفالات شم النسيم
قام اللواء مليجـى فتـــوح مديـر أمن الشــرقية، وبرفقته اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى، اليوم، بزيارة كنائس ماريوحنا، ومارى جرجس، والإنجيلية بالزقازيق بمناسبة احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وأعرب مدير الأمن عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات للإخوة الأقباط، ومؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وأن ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين داعيا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض بين جموع المصريين كنسيج وطنى واحد

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مصر 365

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