محافظ المنوفية يأمر بغلق 3 مخابز بأشمون ومعملى ألبان ببركة السبع

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرار غلق لمدة شهر لـ3 مخابز بمركز أشمون هى مخبز بلدى نصف آلى إدارة المواطن عبد النبى رمضان من ناحية عوالى ومخبز بلدى نصف آلى إدارة المواطنة أم أحمد أحمد عبد الجواد من ناحية جريس ومخبز حلوى من عجين إدارة المواطن م.ع من ناحية جريس.

جاء ذلك بعد أن تبين من خلال المرور والتفتيش وجود مواسير سقوط صرف صحى بداخل المخابز ووجود حمامات داخل المخابز وعدم وجود قواعد خشبية أسفل أجولة الدقيق وعدم وجود سلات للقمامة محكمة الغلق، بالإضافة إلى وجود حفر بأرضية المخابز تتجمع بها المياه والحشرات.

وفى ذات السياق أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرارا بغلق 2 معمل ألبان بمركز بركة السبع لمدة شهر هم معمل ألبان إدارة المواطن خ. ع من ناحية بركة السبع شرق بجوار الإدارة الصحية، ومعمل ألبان إدارة المواطن ابراهيم فراج من ناحية بركة السبع طريق كفر عليم، حيث تبين من خلال المرور والتفتيش عدم مطابقة الاشتراطات الصحية وتردى حالة النظافة العامة وسوء حالة صرف بالوعات الصرف وبعضها بدون غطاء ووجود ذباب داخل براميل الجبنة.

كما أصدر محافظ المنوفية قرار غلق لمدة شهر مع تجديد الإغلاق إذا لم يستوف الشروط الصحية لمخزن مواد غذائية إدارة المواطنة هـ. ع من ناحية شما مركز أشمون، حيث تبين من خلال المرور والتفتيش أن المخزن يدار بدون ترخيص وعدم وجود قواعد خشبية لتخزين المواد الغذائية.

>