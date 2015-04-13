الثعلبة ممكن تصيبك لو عندك قلق وأمراض عيون وتصيب طفلك لو عنده أنيميا

مرض الثعلبة

أهم صور وأعراض الاصابة بمرض الثعلبة

أسباب الاصابة بمرض الثعلبة

أهم طرق علاج مرض الثعلبة

الثعلبة أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها الضغط العصبى والتوتر، كما يعتبر نقص المناعة الطفل وإصابته بالضعف العام أحد مسببات الإصابة.>قال الدكتور أحمد قدح، أخصائى الأمراض الجلدية التناسلية والذكورة والعقم بمستشفيات الازهر، إن مرض الثعلبة هو عبارة عن مرض جلدى يؤدى إلى سقوط حاد للشعر مع خلو الجلد من التهابات أو حتى ظهور لون مختلف.>ويستكمل د. قدح قائلا: "تنقسم إصابة الأشخاص بمرض الثعلبة إلى ثلاث أنواع وهى:>1) تساقط موضعى للشعر فى أماكن محددة.>2)تساقط حاد للشعر بمنطقة الرأس كاملاً.>3)أو تساقط حادة لشعر الجسم كاملاً.>ويتابع د. قدح قائلاً: "عادة يصاب الأطفال بمرض الثعلبة نتيجة الأسباب التالية":>1)الضعف العام ووجود خلل بجهاز المناعة الجسم.>2) نتيجة سوء التغذية فى بعض حالات إصابة الأطفال بالأنيميا>بينما فى الكبار يصابون بالثعلبة نتيجة الأسباب التالية:>1)مشاكل العين والنظر أحد العوامل الذى تؤدى لإصابة الأشخاص بالثعلبة.>2)الضغط العصبى والنفسى يؤدى لإصابة الأشخاص بمرض الثعلبة.>لذلك ينصح د.قدح فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها بضرورة التوجه للطبيب المختص لإجراء الفحص الإكلينكي على المصاب نظرًا لأن العلاج الثعلبة متوقف على نتيجة الكشف الذى تحدد ونوع ودرجة الإصابة بالمرض.

وأضاف د. قدح قائلا: "يتم وصف علاج لحالات النوع الأول السابق ذكره بالمناطق صغيرة عن طريق استخدام الدهانات الموضعية أو الحقن الموضعى لمكان الإصابة، بينما فى الحالات الشديدة يحتاج العلاج أدوية مثبطة للخلل المناعى بالإضافة للحقن الموضعى وحديثًا يتم استخدام الأشعة الفوق بنفسجية فى علاج بعض الحالات بالإضافة إلى علاج السبب الرئيسى".