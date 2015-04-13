المفوضية الأوروبية: 6 آلاف أوروبى يقاتلون فى سوريا مع الفصائل المسلحة

ذكرت المفوضة الأوروبية للعدل فيرا جوروفا أن أعداد الذين سافروا للقتال فى سوريا والانضمام إلى الفصائل المسلحة التى تخوض نزاعا مع القوات الحكومية بلغ ما يقرب من 6 آلاف أوروبى.

ونقلت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية عن جوروفا قولها " إنه على المستوى الأوروبى، نقدر الذين ذهبوا إلى سوريا بحوالى 6 آلاف شخص، بينهم 1450 من فرنسا "، مشيرة إلى أنه أفضل الطرق للحد من هذه الظاهرة عن طريق الوقاية وليس اللجوءإلى القمع.

وتشهد سوريا منذ أكثر من 4 أعوام حربا أهلية، وخلال تلك الفترة انضم عدد كبير من الشبان الأوروبيين، لمختلف الفصائل المسلحة، من بينها تنظيم " داعش" الإرهابى المتشدد.

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