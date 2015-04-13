ضبط 17 ألف لتر مياه ملوثة معبئة في زجاجات معدنية قبل بيعها بالسويس

نجحت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، اليوم، من إحباط بيع 17 ألف لتر مياه ملوثة قبل بيعها للمواطن على أساس أنها مياه معدنية .

قالت الدكتور آمال الراعي، إدارة الطب الوقائي، أن مفتشي الصحة تمكنوا من ضبط 3 سيارات على متنها 717 كرتونة، تتضمن 8104 زجاجه بواقع 617 كرتونة، بداخل كل منها 20 زجاجه بقدرة 1.5 لتر، و 50 كرتونة، بداخل كل منها 20 زجاجه، بقدرة 600 ملم تحتوي على مياه معبئة على شكل مياه معدنية وتحمل أسم وهمي.

أضافة الدكتورة آمال الراعي، فى تصريحات خاصة، أنهم بالإستعلام على الأسم المدون على الزجاجات، تبين أنه غير مسجل بوزارة الصحة وأنه أسم وهمي وأن المياه بداخل الزجاجات فاسد، وكان يستعد أصحاب هذه الشحنة بيها يوم شم النسيم .

تابع أنهم قاموا بالتحفظ على المضبوطات بالكامل، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.