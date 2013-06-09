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محافظ أسيوط: بنود عقد المعلم المساعد لا يؤثر على التثبيت

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محافظ أسيوط: بنود عقد المعلم المساعد لا يؤثر على التثبيت محافظ أسيوط: بنود عقد المعلم المساعد لا يؤثر على التثبيت

قال  محافظ أسيوط الدكتور  يحيى كشك أن عقد عمل شغل وظيفة المعلم المساعد الذى تم تحريره من مديرية التربية والتعليم ، يهدر أو ينتقص من حقوقهم المالية، او يؤثر على تثبيتهم، مشيراً إلى أن العقد الذى سيتم ابرامه بين المعلمين والمديرية جاء بمقتضى قانون التعليم  139 لسنة 1981والمعدل بقانون رقم 155 لسنة 2007 ، و قانون رقم 47لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة.

وأضاف محافظ أسيوط أن العقد الجديد يعطى كافة الحقوق لاصحابها لأن كافة مؤسسات الدولة حريصة على حق المواطن فى العمل طبقاً للدستور الذى ينص على أن العمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة ويجب أن تعمل الدولة والمجتمع على تقدير الموظفين كما ينص الدستور على عدم إرغام المواطنين على العمل وهذا النص يعطي جميع المواطنين حقا دستوريا في العمل دون التفرقة.

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير الشئون المالية لمديرية التربية والتعليم بتعديل البند الثالث الخاص بالأجازات بالتوافق مع المعلمين.

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