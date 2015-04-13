المشرف على رحلة جامعة حلوان إلى بورسعيد: الإنقاذ لم تعثر على جثة زميلنا

قال الطالب كامل محمد حامد، المشرف على رحلة جامعة حلوان لبورسعيد، أن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من العثور على جثة الطالب أحمد محسن السيد بالفرقة الأولى كلية العلوم، والذى لقى مصرعه غرقًا أول أمس على أحد شواطئ بورسعيد أثناء تواجده فى رحلة جامعية هناك.

وأضاف الطالب كامل محمد حامد، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن الرحلة بدأت فى تمام الساعة 2.30 عصر أول أمس السبت، بعودة اثنين من أصدقائه اللذين كان يسبحان معه وهما فى حالة هلع وخوف وذلك بعد أن سحبه الموج لمناطق أكثر عمقا.

وأشار المشرف على الرحلة، إلى أن فرق الإنقاذ استأنفت عملها اليوم للبحث عن الغريق، مؤكدًا أن أمين عام الجامعة الذى حضر إلى محافظة بورسعيد يتابع الأمر بنفسه، ومعه عدد من قيادات محافظ بورسعيد، للبحث عن جثمان الطالب أحمد محسن السيد، لافتًا إلى أن جميع الطلاب الحضور أقنعوا والدة وأسرة الطالب بضرورة العودة إلى القاهرة.

وكان العشرات من طلاب جامعة حلوان، تجمعوا أمس، أمام مبنى رئاسة الجامعة للتنديد بمصرع زميلهم، ومطالبة رئيس الجامعة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وحث الجهات ذات الشأن للبحث عن جثمان الفقيد.

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