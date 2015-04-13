القبض على تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية من خط أنابيب بطوخ

ألقت مباحث مركز طوخ القبض على تشكيل عصابى يقوم بسرقة المواد البتروليه عن طريق كسر خط بقرىة نامول وتركيب محبس عليه وملئ 3 سيارات من الوقود، حيث ألقت القوات القبض على سيارتين، وجار ضبط السيارة الثالثة.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد أنه أثناء قيام كل من محمد إبراهيم عبد العزيز سن 41 ووليد فتوح احمد سن 36 وعصام السيد أبو سالم سن 38 وكمال محمد بركات سن 38 خفراء نقطة شرطة سنهره بالتمركز بمدخل قرية نامول التابعة للمركز، شاهدوا عدد 3 سيارات نقل جامبو عليها فنطاس تخرج من إحدى الأراضى الزراعية.

ولدى توجههم للاستطلاع الأمر فوجئوا بقيام مستقلى تلك السيارات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم (دون حدوث إصابات)، مما دفعهم لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنوا من ضبط كل من مصطفى ع م سن 25 ورمضان ق م سن 38 عاطل ومحمد ص ح سن 28 عاطلين، أثناء استقلالهم السيارة رقم 6132 د وب نقل، وذلك لقيامهم بسرقة مواد بترولية من خط بترول مسطرد المار أسفل قطعة أرض زمام قرية نامول مساحتها قيراط مسورة بالطوب الأبيض ملك أيمن سعد محمدى قاسم سن 38 فنى عن طريق تثبت ماسورة بها محبس على الخط.

وبسؤال مالك الأرض.. أنكر علمه بالواقعة، وأضاف بقيام المدعو سيد عواد موسى سن 47 موظف بكلية الزراعة بطلب استئجار قطعة الأرض المشار إليها، إلا أنه لم يقم بإبرام أى عقود معه بذلك.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة المواد البترولية، وقيامهم بملء عدد 2 سيارة من نفس نوع السيارة المضبوطة بالمواد البترولية، بالاشتراك مع كل من على م وشهرته على الصعيدى سن 47 سائق (هارب) وكرم ف وشهرته (الشيخ عيد) سن 40- باستهداف المتهمين تبين هروب المتهم الأول، وأمكن ضبط الثانى حال قيادته السيارة رقم 534 ط هـ ب ماركة مازدا فنطاس فارغة الحمولة، وجار تطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم التحفظ على مكان الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14678 جنح مركز طوخ لسنة 2015م.. وجارى العرض على النيابة العامة.