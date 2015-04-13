القبض على عاطلين سرقا محتويات مدرسة "سان بول الثانوية" فى روض الفرج

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط كل من "إيهاب.ل.ر" 38 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمسجل خطر سرقات عامة روض الفرج والسابق اتهامه فى عدد 40 قضية.

وتم القبض أيضاً على "سعيد.س.م.أ" 37 عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، عقب قيامهما بسرقة عدد 15 خلاط مياه وعدد 8 أكور نحاس وعدد 8 كالون وعدد 3 لفة سلك من داخل مدرسة سان بول الثانوية لغات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق وكسر الباب" باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهما وبعرض المضبوطات على "عصام.س.ف" 40 سنة وكيل المدرسة ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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