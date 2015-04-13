أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطلين سرقا محتويات مدرسة "سان بول الثانوية" فى روض الفرج

Google+ Print
القبض على عاطلين سرقا محتويات مدرسة "سان بول الثانوية" فى روض الفرج القبض على عاطلين سرقا محتويات مدرسة "سان بول الثانوية" فى روض الفرج
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط كل من "إيهاب.ل.ر" 38 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمسجل خطر سرقات عامة روض الفرج والسابق اتهامه فى عدد 40 قضية.

وتم القبض أيضاً على "سعيد.س.م.أ" 37 عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، عقب قيامهما بسرقة عدد 15 خلاط مياه وعدد 8 أكور نحاس وعدد 8 كالون وعدد 3 لفة سلك من داخل مدرسة سان بول الثانوية لغات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق وكسر الباب" باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهما وبعرض المضبوطات على "عصام.س.ف" 40 سنة وكيل المدرسة ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365