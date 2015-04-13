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وفاة معتمر بملابس الإحرام قبل صعوده الطائرة متجها للسعودية

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وفاة معتمر بملابس الإحرام قبل صعوده الطائرة متجها للسعودية وفاة معتمر بملابس الإحرام قبل صعوده الطائرة متجها للسعودية
شهدت صالة السفر بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، وفاة معتمر مصرى بملابس الإحرام قبل دقائق من صعوده للطائرة المتجهة إلى جدة متأثرا بإصابته بهبوط بالدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان للمستشفى.

صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط الجوية السعودية والمتجهة إلى جدة سقط الراكب "أحمد عبد الهادى" والذى يبلغ من العمر ٦٥ عاما، على الأرض عقب ارتداء ملابس الإحرام وقبل صعوده للطائرة وتم استدعاء طبيب الحجر الصحى.

وبالكشف عليه تبين وفاته متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان لمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة لإعداده للدفن مع إبلاغ أسرته التى كانت فى وداعه أمام صالة السفر.

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مصر 365

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