أمن الإسكندرية ينشر أوصاف متسول عثر الأهالى على جثته

عثر أهالى منطقة نجع سكرة صباح اليوم على جثة أحد الأشخاص المعروف تسوله بالمنطقة.

وبالفحص تبين وجود جثة شخص "مجهول" فى العقد السادس من العمر، بالطريق العام بالنجع يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال عبد الناصف عبد الله عبد الحميد 54 سنة عامل مقيم بذات النجع قرر بأن المذكور كان يتسول بالنجع ولا يعرف أهليته أو محل إقامته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

اتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحديد شخصية المتوفى.

تحرر المحضر /2015 إدارى القسم وجار العرض على النيابة.