بالصور.. محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالات شم النسيم

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الاستاد الرياضى بشبين الكوم لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم، حيث تفقد المحافظ الحدائق بالاستاد موجها التهنئة للمواطنين بمناسبة أعياد الربيع، مؤكدا وجود غرف عمليات وفرق طوارئ بكافة أجهزة المحافظة لمواجهة أية أعطال فى المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وكذلك إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات، والوقوف على مدى استيفاء هذه الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى بالاشتراك مع أجهزة الصحة والطب البيطرى بما يحقق الرقابة والفاعلية، فضلًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب والاستغلال.

كما أعلن محافظ المنوفية أنه تم التنسيق الكامل مع مدير الأمن لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين، خاصة أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة والنُزه النيلية.



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المحافظ يداعب طفلا أثناء احتفال شم النسيم



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المحافظ يشارك المواطنين احتفالهم



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المحافظ مع رجل مسن