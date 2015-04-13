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البورسعيدية يحرقون دمى داعش بدلا من "اللمبى" فى ليلة شم النسيم

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البورسعيدية يحرقون دمى داعش بدلا من "اللمبى" فى ليلة شم النسيم البورسعيدية يحرقون دمى داعش بدلا من "اللمبى" فى ليلة شم النسيم
توافد الآلاف من المواطنين والزائرين من محافظات مساء أمس، على دمى داعش الإرهابية التى جسدها الفنان محسن خضير الشهير أثناء جريمتهم النكراء بقطع رؤوس 21 من أبناء مصر الشهداء فى ليبيا.

وأثارت الدمى الداعشية إعجاب الزائرين وسط هتافات ضد كل من يحاول أن يرتكب الجرائم والتخريب والقتل والحرق والتشويه باسم الدين.

بينما شهدت بعض الميادين والشوارع حرق دمى داعش تعبيرا عن رفضهم للإرهاب وكراهية الآخر بدلا من اللمبى وزير بريطانيا الذى أوفد عقب ثورة 1919 كـ"مندوب سامى" لها بمصر وأذاق المصريين الويلات وأصبح مكروها، الأمر الذى جعل البورسعيدية يصنعون دمية اللمبى من القماش بصور كاريكاتيرية ليحرقونها كل عام فى ليلة شم النسيم.
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