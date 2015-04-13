أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية أمن القليوبية تنعى شهداء الوطن فى العملية الإرهابية بالعريش

Google+ Print
مديرية أمن القليوبية تنعى شهداء الوطن فى العملية الإرهابية بالعريش مديرية أمن القليوبية تنعى شهداء الوطن فى العملية الإرهابية بالعريش
نعت مديرية أمن القليوبية، فى بيان لها اليوم الاثنين، شهداء العملية الإرهابية بالعريش، والتى راح ضحيتها 7 شهداء وعشرات الجرحى.

وأكدت مديرية أمن القليوبية، وعلى رأسها اللواء محمود يسرى مساعد الوزير مدير الأمن، وكافة القيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين، أنها تنعى ببالغ الأسى والحزن استشهاد أبنائنا من رجال الشرطة الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر والإرهاب وهم يزودون عن تراب هذا الوطن بشمال سيناء - وتفجير قسم ثالث العريش. ومديرية أمن القليوبية إذ تنعى شهداء الوطن وتحسبهم عند الله أحياء يرزقون، تؤكد من جديد أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية سيظلون الحصن الحصين لأبناء هذا الشعب سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365