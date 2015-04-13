مديرية أمن القليوبية تنعى شهداء الوطن فى العملية الإرهابية بالعريش

نعت مديرية أمن القليوبية، فى بيان لها اليوم الاثنين، شهداء العملية الإرهابية بالعريش، والتى راح ضحيتها 7 شهداء وعشرات الجرحى.

وأكدت مديرية أمن القليوبية، وعلى رأسها اللواء محمود يسرى مساعد الوزير مدير الأمن، وكافة القيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين، أنها تنعى ببالغ الأسى والحزن استشهاد أبنائنا من رجال الشرطة الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر والإرهاب وهم يزودون عن تراب هذا الوطن بشمال سيناء - وتفجير قسم ثالث العريش. ومديرية أمن القليوبية إذ تنعى شهداء الوطن وتحسبهم عند الله أحياء يرزقون، تؤكد من جديد أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية سيظلون الحصن الحصين لأبناء هذا الشعب سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا اليه راجعون.