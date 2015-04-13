أهالى قرية تطون بالفيوم يستعدون لتشييع جنازة أحد شهداء سيناء

يستعد أهالى قرية تطون، بمركز إطسا بالفيوم، لتشييع جنازة المجند شعبان سامى أحمد فراج، 22 سنة، الذى استشهد فى حادث تفجير مدرعة عسكرية بمنطقة الشيخ زويد بسيناء.

ومن المقرر أن يصل جثمان المجند الشهيد بعد قليل إلى القرية وتبدأ مراسم تشييع الجنازة.

يذكر أن المجند شعبان سامى أحمد فراج، استشهد إثر تفجير مدرعة عسكرية بالشيخ زويد بعدما قام مسلحون بزرع عبوة ناسفة بمنطقة «الكوجة» على طريق الشيخ زويد- العريش أثناء مرور المدرعة على الطريق الدائرى، فانفجرت بها العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وضابط صف و3 مجندين، وإصابة 3 مجندين آخرين.