جنازة شهيد قرية ظفر بالدقهلية فى أحداث سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان

شيع الآلاف من أهالى قرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد محمد على رمضان، عريف متطوع، والذى استشهد بالأمس فى الأحداث الإرهابية التى شهدها طريق "الشيخ زويد - العريش".

وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وخرج الجثمان ملفوفا فى علم مصر، وردد المشيعون هتافات لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله، كما صب المشيعون غضبهم على جماعة الإخوان واتهموهم بأنهم المتسببون فى ذلك، ورددوا هتافات مناهضة للإرهاب والإرهابين.

وشارك فى الجنازة عدد كبير من القيادات الأمنية والقوات المسلحة والتنفيذيين ورئيس مجلس مدينة تمى الأمديد.

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