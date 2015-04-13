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قبل ما تاكل الفسيخ..انقعه فى الليمون والخل علشان تأمن شره

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قبل ما تاكل الفسيخ..انقعه فى الليمون والخل علشان تأمن شره قبل ما تاكل الفسيخ..انقعه فى الليمون والخل علشان تأمن شره
فى شم النسيم، من يقوى على تجنب الفسيخ والرنجة، تلك الأكلات المحببة للمصريين، والمرتبطة لديهم بالاحتفال بعيد شم النسيم.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء حذر بشدة من العشوائية فى تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بشكل عام فى عيد شم النسيم، لارتفاع نسب حدوث التسمم أو مشكلات مرضية كارتفاع ضغط الدم وغيرها، لذا لابد من التأكد من تناول نوعيات جيدة وطازجة من هذه الأسماك مع بعض التعليمات الأخرى التى تقيك شر هذه الأكلات.

فوائد الخل والليمون


>وأضاف مروان قائلاً: "الليمون والخل أحد أهم الوسائل التى تساعد على قتل البكتيريا والفطريات، وتحفظ من التسمم، وتخفف حدة الإصابة بالأمراض المعوية بشكل عام، ولا غنى عنهم فى شم النسيم حيث يعتبر الليمون والخل من السوائل القاتلة لكل ما يمكنه الحاق الأذى بالجسم".

فوائد الخل والليمون فى شم النسيم


>وأكد الباحث فى الدواء ضرورة استخدام الليمون والخل قبل وأثناء وبعد تناول الفسيخ والرنجة، لأنه مزيج ينقى الجسم من السموم ويطهر الأسماك من معظم البكتيريا، لذا لابد من نقع الفسيخ والرنجة فى كمية كبيرة من الخل والليمون لمدة لا تقل عن الساعتين، وأثناء تناولهما يفضل رش بعض عصير الليمون الطازج، وبعد الانتهاء لابد من تناول عصير الليمون المخفف بعد الوجبة بساعتين على الأقل.

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مصر 365