محلب يشكل وحدة إفريقيا برئاسته وعضوية 10 وزراء وممثلى الدفاع والأمن القومى

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية تسمى (وحدة إفريقيا)، وتكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء (الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم العالى، والخارجية، والتعاون الدولى" مقرراً" و"الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، والاستثمار، والثقافة)، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن الأمن القومى.

وتتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو من ذوى الخبرة والمتخصصين، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

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