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​​إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات ” شم النسيم” بالأقصر

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​​إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات ” شم النسيم” بالأقصر ​​إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات ” شم النسيم” بالأقصر

أرشيفية

شددت مديرية أمن الأقصر، اليوم الإثنين، من إجراءاتها الأمنية بمحيط المناطق الأثرية والسياحية وبالقرب من المنشآت الحيوية وأماكن تجمع المواطنين في إطار خطة المديرية لتأمين احتفالات شم النسيم .

وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات وفحص هويات القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

وأكدت مديرية أمن الأقصر علي شدة يقظة القوات و تفعيل الخدمات و مداومة مرور القيادات الإشرافية علي جميع خدمات الكنائس والاديرة.

كما شددت المديرية علي تفعيل دور القوات الأمنية ووحدات التدخل السريع المنتشرة علي مستوي المحافظة و ذلك لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي أعمال تعكر صفو الامن العام .

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