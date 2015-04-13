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محافظ القاهرة: إضاءة ميدان المطرية بالطاقة الشمسية

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محافظ القاهرة: إضاءة ميدان المطرية بالطاقة الشمسية محافظ القاهرة: إضاءة ميدان المطرية بالطاقة الشمسية

الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة

انتهت محافظة القاهرة من إنارة ميدان المطرية بـ 40 عمود تعمل بالطاقة الشمسية كأول ميدان بالقاهرة يعمل بهذا النظام كتجربة يتم تقييمها ويمكن تعميمها فيما بعد على معظم ميادين القاهرة .

وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أنه تزامناً مع تطوير ميدان المطرية فقد رأت المحافظة إنارة الميدان بالاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال تركيب خلايا شمسية أعلى أعمدة الإنارة تم التعاقد علي تصنيعها مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 600 الف جنيه وهى تتميز بأنها صديقة للبيئة وتخفيف الأحمال على الشبكات الرئيسية و يتماشى ذلك مع سياسة الدولة فى الاعتماد على توفير الكهرباء بوسائل بديلة ونظيفة .

وأشار المهندس أحمد فوزى رئيس حى المطرية، إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المطرية مع إجراء بعض التعديلات المرورية مما يساهم فى تحقيق سيولة مرورية بالميدان ويتزامن معه عدم السماح قطعياً بتواجد الباعة الجائلين بالميدان وتنفيذ قرار نقلهم الى سوق المطرية الجديد الذى تقيمه وزارة الاوقاف والجارى الانتهاء من اعمال التشطيبات به . وأن انارة الميدان بمنظومة الطاقة الشمسية يساهم فى القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الانارة بمعرفة الباعة الجائلين.

 

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